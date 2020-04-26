«Не понимал их подколов». Рой Кин рассказал, почему не сошелся с Руни и Фердинандом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о бывших одноклубниках Уэйне Руни и Рио Фердинанде.

— Я не понимал их подколов, — приводит слова Кина Sky Sports. — Возможно, это было что-то личное. Футбол менялся и я менялся вместе с ним, но ближе к концу периода в команде не всегда понимал приходящих игроков. Они были не по мне.

Они были отличными футболистами, был рад играть с ними, но их подколы. Очень уважал Уэйна, потому что считал его великолепным игроком. Парень был на другой волне, другие шутки.

Кин покинул команду в 2005 году.