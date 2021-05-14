Клопп поделился мнением о возможности «Ливерпуля» пройти в Лигу чемпионов по итогам сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о попадании в топ-4 АПЛ и шансах пройти в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Большую часть времени в моей карьере я был в роли преследователя, поэтому привык к этому. Со мной не случалось такого, что команды, которые я тренирую, отрывались от соперников, так что я в привычной ситуации.

Не могу припомнить сезонов, когда в концовке мы бы ни за что не боролись. Сейчас ситуация повторяется, и это захватывающе. Победа над «Манчестер Юнайтед» (4:2) нам была очень нужна, чтобы команда получила позитивный заряд. После выматывающего сезона играть через каждые два тяжело, но мы стараемся», - приводит слова Клоппа Sky Sports.

В текущем сезоне «Ливерпуль» с 60 очками идет на пятом месте в чемпионате Англии. От идущего на четвертом «Челси» команда отстает на 4 очка.