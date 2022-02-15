Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед», если клуб возглавит Почеттино

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хотел бы снова поработать с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph 15 февраля.

По информации источника, если Почеттино возглавит «Манчестер Юнайтед», клуб попытается приобрести 28-летнего англичанина.

Отмечается, что нападающий готов к переходу в «Юнайтед».

В нынешнем сезоне Кейн забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Тоттенхэм». Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 100 миллионов евро.