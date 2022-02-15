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Сегодня, 14:45

«Ливерпуль» предлагает 36-летнему Милнеру продлить контракт на год

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Милнером на один год
Карен Саркисян
Корреспондент

«Ливерпуль» предлагает полузащитнику Джеймсу Милнеру подписать новый контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter 15 февраля.

По информации источника, мерсисайдский клуб хочет продлить соглашение с 36-летним англичанином на один год.

Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» хочет, чтобы полузащитник был частью команды в следующем сезоне. Стороны ведут переговоры.

Действующий контракт Милнера с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей за мерсисайдцев отдал три результативные передачи.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1493539909776334849
Джеймс Милнер
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
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 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
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 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 23 7 12 4 25-23 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
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15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
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 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
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 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
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 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
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Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
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Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
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31.05 00:00
Челси – Арсенал
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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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