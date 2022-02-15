«Ливерпуль» предлагает 36-летнему Милнеру продлить контракт на год

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Милнером на один год

«Ливерпуль» предлагает полузащитнику Джеймсу Милнеру подписать новый контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter 15 февраля.

По информации источника, мерсисайдский клуб хочет продлить соглашение с 36-летним англичанином на один год.

Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» хочет, чтобы полузащитник был частью команды в следующем сезоне. Стороны ведут переговоры.

Действующий контракт Милнера с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей за мерсисайдцев отдал три результативные передачи.