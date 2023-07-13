Нападающий сборной Швеции Дьокереш перешел в «Спортинг»

«Спортинг» объявил о переходе форварда «Ковентри» Виктора Дьокереша.

25-летний швед подписал контракт до 2028 года.

Дьокереш выступал за «Ковентри» с 2021 года. Он провел 116 матчей за команду, забил 43 мяча и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 13 миллионов евро.