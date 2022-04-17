Нападающий Ришарлисон намерен летом покинуть «Эвертон»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон летом хочет сменить команду, сообщает The Telegraph.

Бразильский форвард дал указание своему агенту найти новый клуб, в который Ришарлисон перейдет по окончании нынешнего сезона. Кроме того, футболист уже провел с руководством «Эвертона» переговоры, на которых озвучил свою позицию.

В последние недели 24-летний бразилец получил запросы от «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». «Ириски» хотят получить 80 миллионов евро за игрока.

В этом сезоне Ришарлисон сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.