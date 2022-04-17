Грилиш: «Несколько замен Гвардиолы в матче с «Ливерпулем» были незначительны и слишком запоздали»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

«Просто зайдите в нашу раздевалку и посмотрите, сколько талантливых и опытных игроков там находится. Я не думаю, что у кого-то еще в АПЛ есть такая раздевалка.

Наши выступления в турнирах, наше положение в таблице — все это говорит само за себя. Мы просто должны взять себя в руки, начать все сначала. Надеюсь, к концу сезона мы выиграем АПЛ и Лигу чемпионов», — приводит слова Грилиша Goal.

Также футболист заявил, что не собирается извиняться за, что «Сити» уступил «Ливерпулю» (2:3) в полуфинале Кубка Англии.

«Я не собираюсь сидеть и извиняться за то, что мы не прошли дальше. Мы не включились в борьбу сразу, в этом все дело. Первый тайм получился не таким, как мы хотели. После перерыва Гвардиола сделал несколько замен, но его решения, на мой взгляд, были незначительны и слишком запоздали», — добавил Грилиш.

Финал Кубка Англии пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 мая. Второй полуфинал пройдет 17 апреля, в нем сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 26 апреля, ответная встреча — 4 мая.

В турнирной таблице АПЛ команда Гвардиолы занимает первое место (74 очка), «Ливерпуль» на второй позиции (73 очка).