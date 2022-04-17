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Грилиш: «Несколько замен Гвардиолы в матче с «Ливерпулем» были незначительны и слишком запоздали»

Грилиш считает, что Гвардиола сделал незначительные изменения в матче с «Ливерпулем»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

«Просто зайдите в нашу раздевалку и посмотрите, сколько талантливых и опытных игроков там находится. Я не думаю, что у кого-то еще в АПЛ есть такая раздевалка.

Наши выступления в турнирах, наше положение в таблице — все это говорит само за себя. Мы просто должны взять себя в руки, начать все сначала. Надеюсь, к концу сезона мы выиграем АПЛ и Лигу чемпионов», — приводит слова Грилиша Goal.

Также футболист заявил, что не собирается извиняться за, что «Сити» уступил «Ливерпулю» (2:3) в полуфинале Кубка Англии.

«Я не собираюсь сидеть и извиняться за то, что мы не прошли дальше. Мы не включились в борьбу сразу, в этом все дело. Первый тайм получился не таким, как мы хотели. После перерыва Гвардиола сделал несколько замен, но его решения, на мой взгляд, были незначительны и слишком запоздали», — добавил Грилиш.

Финал Кубка Англии пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 мая. Второй полуфинал пройдет 17 апреля, в нем сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 26 апреля, ответная встреча — 4 мая.

В турнирной таблице АПЛ команда Гвардиолы занимает первое место (74 очка), «Ливерпуль» на второй позиции (73 очка).

Источник: https://www.goal.com/en/news/man-city-grealish-guardiola-changes-against-liverpool-too-little-/bltfc6c8cab26382403

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Обе забьют - да

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2.02
Джек Грилиш
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Рангник: «Манчестер Юнайтед» недостаточно отработали в обороне в матче с «Норвичем»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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