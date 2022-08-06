Нападающий «Ноттингема» Да Кошта перешел в «Осер»

Нападающий «Ноттингема» Нуну Да Кошта перешел в «Осер», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение форварда из Кабо-Верде с новой командой рассчитано на два сезона с опцией продления контракта на год. 31-летний нападающий будет выступать под девятым номером в «Осере».

В прошедшем сезоне Да Кошта выступал в «Кане» на правах аренды. Форвард провел 25 матчей за французскую команду во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.