Нападающий «Ноттингема» Да Кошта перешел в «Осер»
Нападающий «Ноттингема» Нуну Да Кошта перешел в «Осер», сообщает пресс-служба французского клуба.
Соглашение форварда из Кабо-Верде с новой командой рассчитано на два сезона с опцией продления контракта на год. 31-летний нападающий будет выступать под девятым номером в «Осере».
В прошедшем сезоне Да Кошта выступал в «Кане» на правах аренды. Форвард провел 25 матчей за французскую команду во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
Положение команд
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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2
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
|
|
Натаниэл Клайн
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
|
|
Бен Уайт
Арсенал
|1
|0
|1
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