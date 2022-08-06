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Сегодня, 09:55

Нападающий «Ноттингема» Да Кошта перешел в «Осер»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Нуну Да Кошта.
Фото ФК «Осер»

Нападающий «Ноттингема» Нуну Да Кошта перешел в «Осер», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение форварда из Кабо-Верде с новой командой рассчитано на два сезона с опцией продления контракта на год. 31-летний нападающий будет выступать под девятым номером в «Осере».

В прошедшем сезоне Да Кошта выступал в «Кане» на правах аренды. Форвард провел 25 матчей за французскую команду во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.aja.fr/nuno-da-costa-nouveau-ndeg9-de-laja
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