Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:08

Тухель назвал сильные стороны «Челси» на трансферном рынке

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал сильные стороны лондонского клуба на трансферном рынке.

«Тот факт, что мы преуспеваем на рынке, меня успокаивает. Сила «Челси» — это спокойствие как внутри, так и снаружи, и нам нужно снова достичь этого статуса. Паника? Нет. Я бы охарактеризовал это как очень усердную работу. Выход на трансферный рынок с новым владельцем — одна из самых сложных вещей, которые вы можете сделать. У меня нет ничего, кроме самого большого уважения как к Тодду, так и к Бехдаду Эгбали (совладельцы «Челси»). Я не знаю, когда они успевают спать, может быть, они вообще никогда не спят», — приводит Mirror слова Тухеля.

5 июля в «Челси» перешел защитник «Брайтона» Марк Кукурелья. Соглашение с 24-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года. Также в рамках сделки «Брайтон» арендовал у лондонского клуба защитника Леви Колвилла.

Новый владелец «Челси» Тодд Боэли пообещал 48-летнему Тухелю, что специалист сможет самостоятельно вести трансферную политику «Челси», в соответствии с моделями «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», где Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп оказывают большое влияние на трансферы.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/chelsea-season-transfers-thomas-tuchel-27671297
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 привычек для профилактики плоскостопия
«Избил депутата? Не первый и не последний депутат». Вячеслав Дацик побил 51-летнего Монсона благодаря двум кувыркам в клетке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ: «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Сити», «Эвертон» — «Челси» и другие матчи 1-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
4
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
Натаниэл Клайн

Натаниэл Клайн

Кристал Пэлас

 1 0 1
Бен Уайт

Бен Уайт

Арсенал

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости