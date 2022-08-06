Тухель назвал сильные стороны «Челси» на трансферном рынке

Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал сильные стороны лондонского клуба на трансферном рынке.

«Тот факт, что мы преуспеваем на рынке, меня успокаивает. Сила «Челси» — это спокойствие как внутри, так и снаружи, и нам нужно снова достичь этого статуса. Паника? Нет. Я бы охарактеризовал это как очень усердную работу. Выход на трансферный рынок с новым владельцем — одна из самых сложных вещей, которые вы можете сделать. У меня нет ничего, кроме самого большого уважения как к Тодду, так и к Бехдаду Эгбали (совладельцы «Челси»). Я не знаю, когда они успевают спать, может быть, они вообще никогда не спят», — приводит Mirror слова Тухеля.

5 июля в «Челси» перешел защитник «Брайтона» Марк Кукурелья. Соглашение с 24-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года. Также в рамках сделки «Брайтон» арендовал у лондонского клуба защитника Леви Колвилла.

Новый владелец «Челси» Тодд Боэли пообещал 48-летнему Тухелю, что специалист сможет самостоятельно вести трансферную политику «Челси», в соответствии с моделями «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», где Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп оказывают большое влияние на трансферы.