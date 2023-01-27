Нападающий Мартинелли согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Нападающий Габриэл Мартинелли согласовал новый контракт с «Арсеналом», сообщает The Athletic.

21-летний бразилец подпишет соглашение до 2026 года с опцией продления еще на один год

Ранее сообщалось, что Мартинелли может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. «Канониры» готовы поднять зарплату игрока до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне на счету форварда 26 матчей за «канониров», в которых он забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.