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Форвард «Вильярреала» Джексон не прошел медосмотр в «Борнмуте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Вильярреала» Николас Джексон не прошел медосмотр для перехода в «Борнмут», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, медицинские тесты не дали нужного результата. Ожидалось, что 21-летний футболист вернется после травмы подколенного сухожилия 10 февраля, но врачи «Борнмута» считают, что он будет готов не раньше 10 марта.

Таким образом, Джексон возвращается в «Вильярреал».

Сенегальский футболист выступает за испанский клуб с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 24 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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3
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5
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6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
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