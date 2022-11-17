Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду считает, что тен Хаг недостаточно уважает его

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что главный тренер команды Эрик тен Хаг недостаточно уважает его.

«Ладно, ты не ставишь меня на игру с «Манчестер Сити» из уважения к моей карьере, но хочешь выпустить на три минуты против «Тоттенхэма». Это бессмысленно. Я не хочу критиковать тен Хага. У него может быть другое мнение. Он ставит тех игроков, которые, по его мнению, лучше для команды.

Бывают и другие вещи, которых люди не знают. И я не скрываю, что эмпатия с тренером нехорошая. Я честен. Он не уважает меня так, как я заслуживаю. Но это то, что есть. Наверное, поэтому я ушел с игры против «Тоттенхэма», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2022/23 Роналду сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.