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17 ноября, 23:48

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду считает, что тен Хаг недостаточно уважает его

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду смотрит на Эрика тен Хага.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что главный тренер команды Эрик тен Хаг недостаточно уважает его.

«Ладно, ты не ставишь меня на игру с «Манчестер Сити» из уважения к моей карьере, но хочешь выпустить на три минуты против «Тоттенхэма». Это бессмысленно. Я не хочу критиковать тен Хага. У него может быть другое мнение. Он ставит тех игроков, которые, по его мнению, лучше для команды.

Бывают и другие вещи, которых люди не знают. И я не скрываю, что эмпатия с тренером нехорошая. Я честен. Он не уважает меня так, как я заслуживаю. Но это то, что есть. Наверное, поэтому я ушел с игры против «Тоттенхэма», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2022/23 Роналду сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
14
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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