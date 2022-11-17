Криштиану Роналду планирует завершить карьеру в 40 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, когда хочет завершить карьеру.

«Я хочу играть еще года два-три. Максимум. Хочу закончить в 40 лет. Хороший возраст.

Но не будут загадывать на будущее. Иногда ты что-то планируешь, но жизнь резко меняется. Ты не знаешь, что ждет тебя впереди», — сказал 37-летний португалец в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее стало известно о том, что «Манчестер Юнайтед» рассмотрит возможные варианты расставания с 37-летним португальцем после выхода его скандального интервью, в котором Роналду заявил о возможности ухода из клуба и раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.