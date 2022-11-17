Криштиану Роналду: «Фергюсон всегда на моей стороне. Он видит, что клуб не развивается в нужном направлении»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался об отношениях с бывшим главным тренером команды Алексом Фергюсоном.

«Я не говорился с ним около месяца. Но он всегда на моей стороне. Он всегда понимает меня.

Он видит, что клуб не развивается в нужном направлении. Он знает это. Все знают. И нужно избавляться от людей, которые этого не замечают или делают вид, что не замечают.

Для болельщиков «Манчестера» это будет непросто. Но они должны знать правду», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.