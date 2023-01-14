Рэшфорд: «Я всегда знал, что мы способны на многое. И теперь все возможно»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после победы на «Манчестер Сити» (2:1) в матче 20-го тура АПЛ.

«Это был особенный матч. Забить решающий мяч, одержать победу... Этот успех может придать очень важный импульс всей команде. Я всегда знал, что мы способны на многое. И теперь все возможно», — приводит слова Рэшфорда BBC.

Команда Эрика тен Хага выиграла в пятый раз подряд в чемпионате страны. «МЮ» набрал 38 очков и поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Сити» на один балл.