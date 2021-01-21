Нападающий «Манчестер Сити» Агуэро сообщил, что заразился коронавирусом

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в своем Twitter рассказал, что заразился коронавирусом.

«После тесного контакта с больным коронавирусом я ушел на самоизоляцию. Последний тест, который я сдал, оказался положительным.



У меня были симптомы, я выполняю предписания врача, чтобы выздороветь. Берегите себя», — написал футболист.

Напомним, 12 января клуб сообщил, что Агуэро проведет некоторое время на самоизоляции. В сезоне-2020/21 футболист провел 9 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола. Аргентинец пропустил большую часть сезона из-за травмы. Его контракт с клубом действует до конца июня 2021 года.