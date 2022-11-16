Форлан: «От Нуньеса ждали больше забитых голов, но в целом он успешно проявляет себя»

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан оценил игру своего соотечественника Дарвина Нуньеса за «Ливерпуль».

«На мой взгляд, Дарвин показал себя хорошо. Возможно, от него ждали больше забитых голов из-за суммы, которую за него заплатил клуб, но в целом он все равно успешно проявляет себя. Сама команда сейчас переживает не лучшие времена и не показывает те результаты, что раньше. От этого Нуньесу тоже непросто. Он будет прогрессировать и станет еще лучше под руководством такого великолепного тренера, как Юрген Клопп», — приводит Talksport слова Форлан.

23-летний уругваец перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года из «Бенфики» за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Нуньес провел за красных 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.