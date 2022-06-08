«Ливерпуль» готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать Нуньеса

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может перейти в «Ливерпуль», сообщает журналист Доминик Кинг в Twitter.

По информации источника, английский клуб готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать 22-летнего уругвайца.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже провел предварительные переговоры с португальским клубом относительно потенциального трансфера нападающего.

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.