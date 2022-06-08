Ван Гал считает, что Тимберу не стоит переходить из «Аякса» в «МЮ»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Аякса» Юрриену Тимберу. По его мнению, 20-летнему нидерландцу не стоит переходить в английский клуб.

«Игрок с качествами Юрриена может играть в английской премьер-лиге, но вопрос в том, должен ли он делать такой большой шаг сейчас, — приводит слова ван Гала De Telegraaf. — Если Тимбер не будет играть в «Манчестер Юнайтед», то уход из «Аякса» — это не лучшая идея. Ему нужно постоянно играть».

В прошедшем сезоне Тимбер забил три мяча и отдал две результативные передачи в 43 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт защитника с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.