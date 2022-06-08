«Ливерпуль» предложил «Бенфике» 100 миллионов евро за Нуньеса

«Ливерпуль» предложил за нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса 100 миллионов евро, сообщает Record.

По информации источника, главного тренера английского клуба Юргена Клоппа очень впечатлила игра 22-летнего уругвайца.

Отмечается, что нападающий уже сообщил португальскому клубу, что хочет перейти в «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать Нуньеса. На данный момент рекордным трансфером клуба является защитник Вирджил ван Дейк, которого приобрели у «Саутгемптона» за 87 миллионов евро.