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Сегодня, 11:59

«Ливерпуль» предложил «Бенфике» 100 миллионов евро за Нуньеса

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» предложил за нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса 100 миллионов евро, сообщает Record.

По информации источника, главного тренера английского клуба Юргена Клоппа очень впечатлила игра 22-летнего уругвайца.

Отмечается, что нападающий уже сообщил португальскому клубу, что хочет перейти в «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать Нуньеса. На данный момент рекордным трансфером клуба является защитник Вирджил ван Дейк, которого приобрели у «Саутгемптона» за 87 миллионов евро.

Источник: https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-bwin/benfica/detalhe/klopp-esta-louco-por-darwin-liverpool-oferece-100-milhoes-de-euros?ref=HP_DestaquesPrincipais
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2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

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Поль Погба

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