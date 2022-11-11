Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Адриан Санчес. Голландский форвард попросил руководство каталонского клуба расторгнуть с ним контракт в январе. Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Ювентус» и «Рома».

По информации источника, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лично хочет видеть Депая в команде. Голландский специалист намерен улучшать линию нападения клуба.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 3 матча за каталонцев и забил 1 гол. Стоимость нападающего по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.