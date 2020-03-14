Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд в своем официальном Twitter прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире.

— Благополучие фанатов, игроков, персонала и всех должно быть на первом месте в этой ситуации, — написал Алдервейрелд. — Пожалуйста, уважайте и следуйте мерам, принятым, чтобы попытаться изменить это как можно скорее. Мои мысли обращены к тем, кто уже пострадал, и я надеюсь, что каждый может оставаться настолько здоровым, насколько это возможно.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены все ведущие европейские футбольные чемпионаты.