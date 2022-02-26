Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:26

Начало матча «Брайтон» — «Астон Вилла» задерживается. Автобус гостей застрял в пробке

Начало матча «Брайтон» — «Астон Вилла» было перенесено на полчаса
Иван Шитик
Корреспондент

Начало матча 27-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Астон Виллой» было отложено.

Встреча должна была начаться в 18.00 по московскому времени. Однако автобус с командой гостей не смог вовремя прибыть на стадион, так как машина застряла в пробке.

Автобус прибыл незадолго до стартового свистка, но, по правилам АПЛ, у игроков должно быть 45 минут на разминку и возможность подготовиться к матчу на стадионе.

Ожидается, что игра начнется в 18.30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная России по биатлону не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU
Тренер «Шерифа» Вернидуб вернулся на Украину
СБР назвал решение Международного союза биатлонистов неправомерным, необоснованным и неприемлемым
ТАСС: участие российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье пока под вопрос не ставилось
7 упражнений для домашних тренировок, которые помогут оставаться в отличной форме
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эриксен попал в заявку «Брентфорда» на матч против «Ньюкасла»

Бьелса — о поражении от «Тоттенхэма»: «То, что я предлагаю, не работает»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 - : -
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости