Начало матча 27-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Астон Виллой» было отложено.

Встреча должна была начаться в 18.00 по московскому времени. Однако автобус с командой гостей не смог вовремя прибыть на стадион, так как машина застряла в пробке.

Автобус прибыл незадолго до стартового свистка, но, по правилам АПЛ, у игроков должно быть 45 минут на разминку и возможность подготовиться к матчу на стадионе.

Ожидается, что игра начнется в 18.30 по московскому времени.