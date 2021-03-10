Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

На вратаря «Эвертона» Ольсена напали грабители с мачете

12:37
Робин Ольсен. Фото Reuters
Робин Ольсен. Фото Reuters
Теги:

Вратарь «Эвертона» Робин Ольсен 6 марта стал жертвой ограбления, сообщает Daily Mail 10 марта.

По данным источника, в дом шведского футболиста ворвались грабители и начали угрожать семье Ольсена. В тот момент в квартире находились жена и двое детей вратаря. Грабители угрожали Ольсену ножом и мачете, в результате чего шведу пришлось отдать им драгоценности и дорогостоящие часы. На данный момент полиция не нашла преступников.

В нынешнем сезоне АПЛ Ольсен провел 5 матчей, в которых пропустил 8 мячей.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир