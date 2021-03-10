На вратаря «Эвертона» Ольсена напали грабители с мачете

Вратарь «Эвертона» Робин Ольсен 6 марта стал жертвой ограбления, сообщает Daily Mail 10 марта.

По данным источника, в дом шведского футболиста ворвались грабители и начали угрожать семье Ольсена. В тот момент в квартире находились жена и двое детей вратаря. Грабители угрожали Ольсену ножом и мачете, в результате чего шведу пришлось отдать им драгоценности и дорогостоящие часы. На данный момент полиция не нашла преступников.

В нынешнем сезоне АПЛ Ольсен провел 5 матчей, в которых пропустил 8 мячей.