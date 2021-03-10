«Манчестер Сити» обсудит с Агуэро новый контракт по окончании сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о планах клуба по продлению контракта с нападающим Серхио Агуэро.

«Посмотрим, что будет в конце сезона. Нельзя забывать, что Серхио много пропустил из-за травмы. Ему нужно время на поле, чтобы набрать кондиции, но я не уверен, что мы сейчас в том положении, чтобы просто давать кому-то поиграть. Мы поговорим в конце сезона и обсудим ситуацию с его контрактом», — цитирует Goal Гвардьолу.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 11 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола. Контракт 32-летнего аргентинца действует до конца июня 2021 года.