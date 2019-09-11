Сын бывшего игрока сборной Англии Гари Линекера — Харри — чуть не погиб во время беспорядков на футболе в Африке. 25-летний молодой человек снимал отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Сьерра-Леоне и Либерии, сообщает Daily Mirror.

На последней минуте матча капитан хозяев Умару Бангура не реализовал пенальти. Гол позволил бы команде пройти в следующий раунд, однако игрок промахнулся, после чего на трибунах начались беспорядки. Болельщики начали закидывать поле палками и камнями.

— Харри убежал в подтрибунное помещение. Но там уже были 50-60 человек, — рассказал Гари. — Они начали рвать на нем одежду, срывать часы, отбирать телефон, выворачивать карманы. У одного из нападавших в руках он увидел нож. Харри думал, что его зарежут.

К счастью, он смог укрыться за щитом охранников. Возможно, это спасло ему жизнь.