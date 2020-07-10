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На Лингарда претендуют два клуба из АПЛ

10 июля 2020, 19:37
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард попал в сферу интересов клубов английской премьер-лиги. На 27-летнего англичанина претендуют «Вест Хэм» и «Эвертон», сообщает Liverpool Echo.

«Красные дьяволы» готовы расстаться с игроком за 20 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезонеЛингард провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 2 ассиста. После рестарта сезона он сыграл лишь 62 минуты в поединке Кубка Англии против «Норвича».

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