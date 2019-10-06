«МЮ» проиграл «Ньюкаслу». Команда Сульшера уже 12-я
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ — 1:0. «Сороки» покинули зону вылета, поднявшись на 16-е место. «Манчестер Юнайтед» после восьми туров идет на 12-й строчке.
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8-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0)
Гол: М.Лонгстафф, 72.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Кларк, Ласкеллес, Шер, Виллемс, Альмирон (Крафт, 90), М.Лонгстафф, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу, 83), Жоэлинтон (Кэрролл, 56).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот (Рохо, 60), Туанзебе, Магуайр, Янг (Чонг, 86), Перейра, Мактоминэй, Фред, Мата (Гринвуд, 66), Джеймс, Рэшфорд.
Предупреждения: Фред, 3. Йедлин, 15. Мактоминэй, 30. Шер, 47. Альмирон, 65. Рохо, 78.
Судья: Дин.
6 октября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/