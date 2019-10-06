«МЮ» проиграл «Ньюкаслу». Команда Сульшера уже 12-я

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ — 1:0. «Сороки» покинули зону вылета, поднявшись на 16-е место. «Манчестер Юнайтед» после восьми туров идет на 12-й строчке.

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8-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0)

Гол: М.Лонгстафф, 72.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Кларк, Ласкеллес, Шер, Виллемс, Альмирон (Крафт, 90), М.Лонгстафф, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу, 83), Жоэлинтон (Кэрролл, 56).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот (Рохо, 60), Туанзебе, Магуайр, Янг (Чонг, 86), Перейра, Мактоминэй, Фред, Мата (Гринвуд, 66), Джеймс, Рэшфорд.

Предупреждения: Фред, 3. Йедлин, 15. Мактоминэй, 30. Шер, 47. Альмирон, 65. Рохо, 78.

Судья: Дин.

6 октября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».