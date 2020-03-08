Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 29-го тура чемпионата Англии. В обороне действующих чемпионов выйдет бывший игрок «Уфы», футболист сборной Украины Александр Зинченко.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Уильямс, Джеймс, Марсьяль.

Запасные — Ромеро, Байи, Туанзебе, Мата, Мактоминэй, Гринвуд, Игало.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандинью, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Фоден, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.

Запасные — Браво, Уокер, Хесус, Давид Сильва, Менди, Махрез, Эрик Гарсия.

Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»