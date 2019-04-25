Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна качественно действовать перед воротами соперника в матче 36-го тура чемпионата Англии против "Челси".

- В воскресенье нам предстоит большая игра, - приводит слова Сульшера портал Goal. - Мы проанализировали соперника, но нам также нужно действовать качественнее перед его воротами. Надеюсь, мы сможем одержать победу. Наши болельщики и футболисты заслуживают положительного результата. Фанаты приложили огромные усилия, чтобы дать нам шанс попасть в четверку сильнейших.

"МЮ" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.

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