Мойес — о победе над «Челси»: «Честно говоря, не думаю, что мы играли так уж хорошо»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу в лондонском дерби над «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии (3:2).
«Честно говоря, я не думаю, что мы играли так уж хорошо. Но мы забили. А в других матчах мы играли не лучше и не хуже, но забить не удалось. Сегодня мы сделали это в матче против команды, пропускающей отнюдь не часто, поэтому нужно отдать должное парням.
Они выиграли Лигу чемпионов из-за уровня, на котором могут играть. Вы можете прессинговать их или держаться от них подальше, но они способны хорошо действовать в обоих случаях», — цитирует Мойеса BBC.
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