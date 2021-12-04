«Ливерпуль» в добавленное время одержал победу над «Вулверхэмтоном»
«Ливерпуль» набрал три очка в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмтоном». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных».
Победный мяч в уже добавленное ко второму тайму время забил нападающий Дивок Ориги.
«Ливерпуль» набрал 34 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Челси».
«Вулверхэмтон» с 21 очков занимает восьмое место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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