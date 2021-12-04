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«Ливерпуль» в добавленное время одержал победу над «Вулверхэмтоном»

19:56
4 декабря. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0:1. Фото ФК «Ливерпуль».
4 декабря. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0:1. Фото ФК «Ливерпуль».
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«Ливерпуль» набрал три очка в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмтоном». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных».

Победный мяч в уже добавленное ко второму тайму время забил нападающий Дивок Ориги.

«Ливерпуль» набрал 34 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Челси».

«Вулверхэмтон» с 21 очков занимает восьмое место в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:1
Ливерпуль
Голы
Ориги, 90+4 (0:1)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури (Хувер, 90+2 ) Коади Семеду Килман Саисс Рубен Невеш Дендонкер Хименес Хван Хи Чхан (Жоау Моутинью, 79 ) Траоре (Тринкан, 89 )
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара Хендерсон (Ориги, 68) Мане Салах (Милнер, 90+6) Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82)
Предупреждения
Дендонкер 26, Хименес 88  -  Фабинью 62, Робертсон 66
Судьи
Кавана
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Бернли
Голы
Уилсон, 40 (1:0)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Ласкеллес Льюис Манкильо Шелви Альмирон (Фернандес, 85 ) Уиллок Жоэлинтон Уилсон Сен-Максимен (Мерфи, 90+1 )
Бернли
Поуп Лоутон (Робертс, 75) Тэйлор Тарковски Корне (Выдра, 32) Коллинз Браунхил Уэствуд Гудмундссон (Родригес, 81) Вуд Макнейл
Предупреждения
Манкильо 87  -  Коллинз 75
Судьи
Тирни
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:1
Брайтон & Хоув
Голы
Бройя, 29 (1:0), Мопей, 90 (1:1)
Саутгемптон
Маккарти Уокер-Питерс Лянко Салису Ромеу Уорд-Проуз Ливраменто Адамс Редмонд Бройя (Армстронг, 81 ) Телла (Эль-Юнусси, 84 )
Брайтон & Хоув
Санчес Лемпти (Марч, 63) Даффи Берн Велтман (Модер, 79) Кукурелья Биссума Мвепу Гросс (Конноли, 55) Мопей Троссар
Предупреждения
Телла 69, Салису 80, Ромеу 90, Эль-Юнусси 90  -  Даффи 45, Биссума 74
Судьи
Тэйлор

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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