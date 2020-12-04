Моуринью заявил, что собирается тренировать еще 10-15 лет

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

— Мне 57 лет, я достаточно молод для своей профессии, так что думаю, что у меня впереди еще 10-15 лет, — приводит Inews слова Моуринью. — Все говорят, что у меня уже долгая карьера, но я пока не вижу ее конца. Я чувствую все ту же страсть, все то же желание учиться каждый день. Я получаю удовольствие. Я поседел вовсе не из-за стресса на работе.

«Тоттенхэм» занимает первую строчку после 10 туров чемпионата Англии-2020/21 с 21 очком.