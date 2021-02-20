Моуринью в случае увольнения из «Тоттенхэма» получит около 30 миллионов фунтов
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, скорее всего, доработает до конца сезона-2020/21, сообщает ESPN. По данным источника, досрочное расторжение контракта со специалистом обойдется лондонцам примерно в 30 миллионов фунтов.
Ожидается, что владелец «Тоттенхэма» Дэниэл Леви дождется конца сезона, после чего примет решение о дальнейшей судьбе португальца.
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
В чемпионате Англии «Тоттенхэм» идет на девятом месте, но при этом добрался до финала Кубка лиги, где 25 апреля сыграет с «Манчестер Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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