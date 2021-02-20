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Моуринью в случае увольнения из «Тоттенхэма» получит около 30 миллионов фунтов

00:06
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, скорее всего, доработает до конца сезона-2020/21, сообщает ESPN. По данным источника, досрочное расторжение контракта со специалистом обойдется лондонцам примерно в 30 миллионов фунтов.

Ожидается, что владелец «Тоттенхэма» Дэниэл Леви дождется конца сезона, после чего примет решение о дальнейшей судьбе португальца.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» идет на девятом месте, но при этом добрался до финала Кубка лиги, где 25 апреля сыграет с «Манчестер Сити».

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