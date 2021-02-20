«Вулверхэмптон» обыграл «Лидс» и обошел его в таблице
«Вулверхэмптон» победил «Лидс» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 1:0. Команда Нуну обошла «лис» в таблице, поднявшись на 11-е место.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
25-й тур
«Вулверхэмптон» — «Лидс» — 1:0 (0:0)
Гол: Меллье, 64 — в свои ворота.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро (Марсал, 60. Аит Нури, 82), Коади, Семеду, Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 87), Траоре, Педру Нету.
«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Стрейк, Эйлинг, Клих (Алиоски, 82), Шеклтон (Пабло Эрнандес, 66), Бэмфорд, Робертс, Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 81).
Предупреждение: Педру Нету, 90+1.
Судья: Кут.
19 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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