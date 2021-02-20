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«Вулверхэмптон» обыграл «Лидс» и обошел его в таблице

01:00
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«Вулверхэмптон» победил «Лидс» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 1:0. Команда Нуну обошла «лис» в таблице, поднявшись на 11-е место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

«Вулверхэмптон» — «Лидс» — 1:0 (0:0)

Гол: Меллье, 64 — в свои ворота.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро (Марсал, 60. Аит Нури, 82), Коади, Семеду, Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 87), Траоре, Педру Нету.

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Стрейк, Эйлинг, Клих (Алиоски, 82), Шеклтон (Пабло Эрнандес, 66), Бэмфорд, Робертс, Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 81).

Предупреждение: Педру Нету, 90+1.

Судья: Кут.

19 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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