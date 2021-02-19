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«Борнмут» попросил «Монреаль» дать провести переговоры с Анри

21:40
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Руководство «Борнмута» обратилось к «Монреалю» с просьбой разрешить провести переговоры с главным тренером клуба Тьерри Анри, сообщает Sky Sports. Английский клуб рассматривает многолетнего капитана «Арсенала» на должность, вакантную после увольнениея Джейсона Тиндэлла.

Претендентами на пост главного тренера также считаются другой экс-игрок «Арсенала» Патрик Виейра, Дэвид Вагнер и нынешний исполняющий обязанности главного тренера Джонатан Вудгейт.

Анри возглавил «Монреаль» в ноябре 2019 года. В сезоне-2020 команда впервые с 2016 года пробилась в плей-офф, где уступила в первом раунде «Нью-Ингленд Революшн».

«Борнмут» после 30 туров занимает шестое место в таблице чемпионшипа.

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