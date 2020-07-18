Моуринью раскритиковал «Манчестер Сити» за несоблюдение финансового фэйр-плей

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал «Манчестер Сити» за нарушение финансового фэйр-плей. Ранее УЕФА изменил решение отстранить клуб от еврокубков на штраф в 10 миллионов евро.

— Для некоторых клубов это легко, — цитирует The Guardian Моуринью. — Вы просто нарушаете правила, забываете о честной финансовой игре, тратите, сколько хотите и получаете хороших игроков. Легко. Для других клубов все сложнее. Приходится следовать правилам. Вы не хотите, чтобы вас считали нарушающими правила и не играющими в честной конкуренции. Для таких команд ситуация более сложная.