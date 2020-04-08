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Моуринью проигнорировал правила самоизоляции и провел тренировку «Тоттенхэма» в парке Лондона

11:22
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью был замечен в одном из парков Лондона проводящим тренировку с несколькими футболистами команды, сообщает Sky Sports.

Известно, что одним из игроков является полузащитник Танги Ндомбеле. Также, в том же парке были замечены защитник Давинсон Санчес и полузащитник Райан Сессеньон, которые занимались отдельно от группы Моуринью.

По правилам карантина в связи с пандемией коронавируса, в Англии людям разрешено один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе, но при этом нужно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Футболисты «шпор» несколько раз проигнорировали рекомендацию.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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