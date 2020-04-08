Моуринью признал, что был не прав, проведя тренировку в парке Лондона в условиях пандемии коронавируса

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, замеченный в одном из парков Лондона проводящим тренировку с несколькими футболистами команды, признал, что был не прав.

— Я признаю, что мои действия не соответствовали указаниям правительства, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Мы должны контактировать только со своими домочадцами. Ведь нам жизненно следовать советам правительства чтобы поддержать наших героев, работающих в здравоохранении, и спасти жизни людей.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

Моуринью проигнорировал правила самоизоляции и провел тренировку «Тоттенхэма» в парке Лондона