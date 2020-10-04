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Моуринью одержал 10-ю победу над «Манчестер Юнайтед»

20:58
Уле Гуннар Сульшер (слева) и Жозе Моуринью. Фото Reuters
Уле Гуннар Сульшер (слева) и Жозе Моуринью. Фото Reuters
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В 4-м туре АПЛ «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» (6:1). Для 57-летнего специалиста эта победа стала 10-й в 23-х матчах против своего бывшего клуба.

«МЮ» — восьмой клуб, который Моуринью обыгрывал на менее 10 раз в карьере. Чаще всех португалец побеждал «Вест Хэм» и свой нынешний клуб «Тоттенхэм» — по 13 раз. (Денис Аль-Юсифи)

Клубы, которые Жозе Моуринью обыгрывал чаще всего:

Клуб

Матчи

Победы

% побед

Вест Хэм

18

13

72,22

Тоттенхэм

22

13

59,09

Эвертон

20

12

60,00

Ливерпуль

29

12

41,38

Ньюкасл

20

11

55,00

Арсенал

21

11

52,38

Манчестер Сити

21

10

47,62

Манчестер Юнайтед

23

10

43,48

Кристал Пэлас

13

9

69,23

Саутгемптон

17

9

52,94
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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