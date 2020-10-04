Моуринью одержал 10-ю победу над «Манчестер Юнайтед»

В 4-м туре АПЛ «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» (6:1). Для 57-летнего специалиста эта победа стала 10-й в 23-х матчах против своего бывшего клуба.

«МЮ» — восьмой клуб, который Моуринью обыгрывал на менее 10 раз в карьере. Чаще всех португалец побеждал «Вест Хэм» и свой нынешний клуб «Тоттенхэм» — по 13 раз. (Денис Аль-Юсифи)

Клубы, которые Жозе Моуринью обыгрывал чаще всего: