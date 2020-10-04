Моуринью одержал 10-ю победу над «Манчестер Юнайтед»
20:58
В 4-м туре АПЛ «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» (6:1). Для 57-летнего специалиста эта победа стала 10-й в 23-х матчах против своего бывшего клуба.
«МЮ» — восьмой клуб, который Моуринью обыгрывал на менее 10 раз в карьере. Чаще всех португалец побеждал «Вест Хэм» и свой нынешний клуб «Тоттенхэм» — по 13 раз. (Денис Аль-Юсифи)
Клубы, которые Жозе Моуринью обыгрывал чаще всего:
|
Клуб
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
Вест Хэм
|
18
|
13
|
72,22
|
Тоттенхэм
|
22
|
13
|
59,09
|
Эвертон
|
20
|
12
|
60,00
|
Ливерпуль
|
29
|
12
|
41,38
|
Ньюкасл
|
20
|
11
|
55,00
|
Арсенал
|
21
|
11
|
52,38
|
Манчестер Сити
|
21
|
10
|
47,62
|
Манчестер Юнайтед
|
23
|
10
|
43,48
|
Кристал Пэлас
|
13
|
9
|
69,23
|
Саутгемптон
|
17
|
9
|
52,94
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