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Кейн поучаствовал в 62 голах в 62 матчах при Моуринью

01:27
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил дубль в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2). Как сообщает BBC, англичанин поучаствовал в 62 голах «шпор» в 62 встречах под руководством главного тренера Жозе Моуринью. На его счету 45 голов и 17 голевых передач.

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