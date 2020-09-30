«Моуринью был недоволен, но зов природы сильнее». Дайер объяснил, почему убежал в раздевалку посреди матча

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер после матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси» объяснил, почему убежал в раздевалку в середине второго тайма. На 77-й минуте при счете 0:1 «шпоры» остались в меньшинстве.

— После воскресного матча было очень тяжело, возможно, из-за этого мне пришлось убежать, но главное, что мы прошли дальше, — цитирует BBC Дайера . — Жозе был недоволен, но зов природы сильнее. Знаю, что у «Челси» был момент, пока меня не было. Рад, что они не забили.