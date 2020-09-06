«Многие подумали, что я ушел без гола, но вы ошиблись». Бруну Фернандеш стал отцом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш в Instagram сообщил о рождении ребенка.

«Когда закончился матч с Хорватией (4:1 — прим. «СЭ»), многие подумали, что я ушел без гола, но вы ошиблись. Сначала, конечно, мне пришлось сдать тест на допинг, но вот спустя несколько часов мяч вошел или в данном случае вышел. Гонсалу де Пинью Фернандеш решил, что пора его отцу забить второй по важности гол в его жизни! И вот в 00:39 6 сентября моя жена снова сделала нашу жизнь более осмысленной», — написал 25-летний португалец.