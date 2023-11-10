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Сегодня, 13:47

Миллиардер Рэтклифф может официально стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ожидается, что сделка по вхождению главы транснациональной химической компании INEOS Джима Рэтклиффа в число миноритарных акционеров «Манчестер Юнайтед» будет согласована во время международного перерыва, то есть уже на следующей неделе, сообщает ВВС.

По данным источника, предполагается, что Рэтклифф заплатит за покупку 25 процентов акций клуба около 1,25 миллиарда фунтов (1,43 миллиарда евро).

Пока не совсем ясно, какова будет структура сделки и будут ли установлены конкретные сроки, позволяющие Рэтклиффу увеличить свой пакет акций. Предполагается, что миллиардер выделит около 245 миллионов фунтов на строительство стадиона.

Семья Глейзеров, купившая «МЮ» за 790 миллионов фунтов в 2005 году, в ноябре 2022 года заявила, что «изучит стратегические альтернативы» для клуба.

Нефтехимическая компания INEOS уже владеет клубом французской лиги 1 «Ницца» и швейцарским клубом «Лозанна». Кроме того, INEOS заключила пятилетнее партнерство с командой «Формулы-1» «Мерседес», в которой ей принадлежит 33 процента миноритарного пакета акций.

Джим Рэтклифф готовится к&nbsp;покупке &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Все о надвигающейся продаже «МЮ». Кто потенциальный владелец, чем он убедил Глейзеров и как изменится клуб
Источник: ВВС
ФК Манчестер Юнайтед
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Полузащитник Мэддисон не сыграет за сборную Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 11 8 2 1 23-13 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
13
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
Результаты / календарь
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11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 - : -
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 - : -
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 - : -
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 - : -
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 - : -
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
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Челси – Ман. Сити
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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