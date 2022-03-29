«Челси» готов продать Вернера за 40 миллионов евро

«Челси» летом готов продать нападающего Тимо Вернера, сообщает Sport1.

Лондонский клуб не будет удерживать немецкого форварда, если получит предложение как минимум в 40 миллионов евро.

Действующий контракт 26-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Вернер забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Челси».

Ранее футболист отметил, что ему больше подходит стиль игры, который исповедуют в сборной Германии, а не в «Челси».