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Сегодня, 07:09

Артета — о Сака: «Он все так же скромен и готов становиться все лучше и лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о развитии вингера Букайо Сака под его руководством.

«Это как наблюдать за тем, как ребенок растет, становится старше, взрослеет и развивается. А он все так же скромен и готов становиться все лучше и лучше. Все сотрудники академии, которые работали с ним на протяжении многих лет, чтобы сделать его тем игроком, которым он является, должны сделать ему огромный комплимент за это. А потом оставить его в покое. Букайо — особенный парень, и мы надеемся, что он будет с нами еще много лет. У него нет пределов, он хочет большего, и люди вокруг него этого хотят. Его товарищи по команде тоже лучше понимают, что ему нужно. У него есть тренеры, персонал и клуб, который хочет подтолкнуть его к тому, чтобы он стал лучше. Я думаю, что это хорошие условия для его дальнейшего развития», — приводит слова Артеты сайт клуба.

В текущем сезоне Сака сыграл за «Арсенал» 20 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.

ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
Микель Артета
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Матета в январе может покинуть «Кристал Пэлас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
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5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 - : -
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 - : -
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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