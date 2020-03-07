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Микель Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян, он может вписаться в любую команду»

14:31
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступление полузащитника Генриха Мхитаряна, который арендован «Ромой».

— Возвращение Мхитаряна? Это возможность, которую мы будем рассматривать, — приводит слова Артеты Sky Sports. - Он всегда мне нравился, он такой игрок, который может вписаться в любую команду, когда он в своих лучших кондициях.

У Мики все хорошо в последних играх. Мы знаем игрока, которым он был, мы знаем его прошлое, и нам нужна вся информация, чтобы принять правильное решение.

В текущем сезоне 31-летний армянин провел 13 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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