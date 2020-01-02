Микель Артета: «Джака очень важен для нашей команды»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что рассчитывает на полузащитника Гранита Джаку, который выпал на определенное время из основы из-за конфликта с фанатами, а потом получил травму.

— Я разговаривал с ним, — цитирует Артету The Guardian. — Хотел понять, что он переживает, в каком эмоциональном состоянии находится. И сказал ему, что готов его поддержать. Хочу, чтобы и партнеры поддержали его, потому что Гранит очень важен для нашей команды.

Джака забил один гол в 15 матчах за «Арсенал» в нынешнем сезоне, однако ожидалось, что он покинет клуб после конфликта с фанатами и после того, как бывший главный тренер лондонцев Унаи Эмери лишил его капитанской повязки.