«Мидлсбро» опустился в зону вылета чемпионшипа. Вудгейт может быть уволен

Главный тренер «Мидлсбро» Джонатан Вудгейт может быть отправлен в отставку после матча 14-го тура чемпиошипа с «Фулхэмом» (0:0), сообщает The Sun.

Его команда играла в большинстве с 17-й минуты, однако так и не смогла поразить ворота лондонцев. После этой ничьи «Мидлсбро» опустился в зону вылета с 12 очками.

Вудгейт пришел в «Мидлсбро» летом 2019 года, сменив на тренерском посту Тони Пьюлиса.