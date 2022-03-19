19 марта «Мидлсбро» на своем поле примет «Челси» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Риверсайд», начало — в 20.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Мидлсбро» — «Челси». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 21.30.

В 1/8 финала турнира «Мидлсбро» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0, а «Челси» одержал победу над «Лутон Тауном» (3:2).